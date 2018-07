Fussball Träsch reißt sich das Kreuzband Der 30-jährige Ex-Nationalspieler vom FC Ingolstadt hat sich schwer verletzt und wird nun lange ausfallen.

Mail an die Redaktion Christian Träsch Foto: Armin Weigel

Ingolstadt.Der FC Ingolstadt muss in der gesamten Hinrunde der neuen Saison auf seinen Abwehrspieler Christian Träsch verzichten. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, hat der frühere Nationalspieler am Vortag beim 1:0-Sieg im Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach einen Kreuzbandriss erlitten. Der 30 Jahre alte Defensiv-Allrounder werde damit für sechs bis acht Monate nicht eingesetzt werden können. Träsch, der zwischen 2009 und 2011 zehn Länderspiele für die DFB-Auswahl absolvierte, hatte sich die Verletzung wenige Minuten nach seiner Einwechslung bei einem Luftzweikampf zugezogen.

