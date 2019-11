Bahn Trafobrand legt Zugverkehr lahm Am Münchner Hauptbahnhof ist es am Samstagmorgen zu Zugausfällen gekommen. Auch die Verbindung nach Regensburg war betroffen.

Merken

Mail an die Redaktion Am Münchner Hauptbahnhof ist es zu Zugausfällen gekommen. Der Grund: ein Trafo hatte gebrannt. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Ein Trafobrand hat am Samstagmorgen den Zugverkehr am Hauptbahnhof München beeinträchtigt. Wie die Bahn mitteilte, kam es zu Zugausfällen und Verspätungen. Betroffen waren unter anderem die Verbindungen Nürnberg-München, München-Regensburg und München-Kempten. Es brannte den Angaben zufolge ein Trafo im Bereich des Regionalbahnhofs Donnersbergerbrücke, der vor dem Münchner Kopfbahnhof liegt.

Betroffen waren auch Haltestellen der S-Bahn. Nach dem Brand seien sämtliche S-Bahnhöfe vom Hauptbahnhof München bis München-Pasing stromlos, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Rolltreppen und Aufzüge funktionierten nicht.

Nach dem Föhnsturm in Garmisch-Partenkirchen war dort am Samstagmorgen weiterhin kein Zugverkehr von und nach Mittenwald möglich, weil die Oberleitung bei dem Unwetter beschädigt wurde. Züge aus München endeten weiterhin in Garmisch-Partenkirchen.

Die Bahn setzte Busse ein. Auch auf der Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Reutte in Tirol fuhren am Samstagmorgen noch keine Züge. Stattdessen waren Busse unterwegs. Grund war ein umgestürzter Baum auf dem Gleis. (dpa)