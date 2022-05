Unfall Tragflächen von Segelflugzeug fallen von Transporter

Zwei Tragflächen seines Kleinflugzeuges hat ein Mann mit seinem Transporter auf der Autobahn 7 im Allgäu verloren. Vier andere Fahrer fuhren anschließend auf die nahe Dettingen (Landkreis Unterallgäu) herumliegenden Tragflächen auf und erlitten Reifenschäden an ihren Autos, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Drei der Autos mussten abgeschleppt werden. Der Besitzer des Segelflugzeuges bemerkte seinen Verlust am Montagabend den Angaben zufolge zunächst nicht und fuhr weiter.

dpa