Eishockey

Trainer Doug Shedden verlängert um ein Jahr beim ERC

Der Kanadier Doug Shedden bleibt für ein weiteres Jahr Trainer des ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Wie der Club am Montag mitteilte, einigten sich beide Seiten auf eine Vertragsverlängerung. Der 56-jährige Couch hatte Ende 2017 die Arbeit in Ingolstadt aufgenommen und das Team in der DEL vom achten auf den vierten Rang der Tabelle geführt.