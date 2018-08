Fussball Trainer Kovac traut Goretzka „große Rolle“ bei Bayern zu

Mail an die Redaktion Trainer Niko Kovac vom FC Bayern München gibt auf dem Platz Anweisungen. Foto: Peter Kneffel/Archiv

München.Bayern Münchens Coach Niko Kovac traut Leon Goretzka zu, sich im Starensemble des deutschen Fußball-Rekordmeisters dauerhaft durchzusetzen. „Er wird hier eine große Rolle spielen, davon gehe ich aus“, sagte der Trainer am Freitag. Goretzka war im Sommer von Schalke 04 zu den Bayern gekommen. Der Nationalspieler kämpft im prominent besetzten Bayern-Mittelfeld um einen Stammplatz, und das erstmals im Supercup am Sonntag (20.30 Uhr/ZDF/Eurosport) bei Eintracht Frankfurt. „Ich habe genug gute Spieler, jeder möchte spielen, so auch er“, sagte Kovac über den 23-Jährigen.