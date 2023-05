Bundesliga Trainer Letsch baut Abwehr um: Augsburg mit zwei Rückkehrern

Bochums Trainer Thomas Letsch hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga fast seine komplette Abwehr umgebaut. Gegenüber dem 0:2 in der Vorwoche bei Borussia Mönchengladbach blieb nur Ivan Ordets auf seiner Position. Für das Spiel am Samstag gegen den FC Augsburg rückt Erhan Masovic vom zentralen Mittelfeld wieder zurück auf seine Stammposition in der Innenverteidigung. Zudem sind die defensiven Außen mit Dominique Heintz und Saidy Janko neu besetzt.

dpa