Bundesliga Trainer Maaßen vor Werder-Duell: „Nicht alles zerreden“

FC Augsburgs Trainer Enrico Maaßen will sich von dem enttäuschenden Saisonstart in der Fußball-Bundesliga nicht verunsichern lassen. „Es ist wichtig, in diesen Phasen nicht alles zu zerreden, sondern schon selbstkritisch zu sein, trotzdem auch positive Dinge auf dem Platz herauszustellen“, sagte der im Sommer von Borussia Dortmund II nach Augsburg gewechselte Coach.

dpa