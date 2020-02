Politik Trainieren für den Gemeinderat Bei einem Workshop bekommen Neulinge Wissen an die Hand.

Von Sebastian Schlenker

Mail an die Redaktion Jürgen Raab leitete den Workshop. Foto: Tobias Hase/dpa

Peißenberg.Eines stellt Jürgen Raab gleich zu Beginn klar: „Wissen ist Macht.“ Und davon braucht ein Kommunalpolitiker mehr, als so mancher hier erwartet hat. Ein gutes Dutzend Frauen und Männer sitzt in der Stube eines Landgasthofs im oberbayerischen Peißenberg. Für alle ist es das erste Mal. Sie treten für ein Mandat in einem Stadt- oder Gemeinderat an. Die Teilnehmer an diesem Workshop wollen erfahren, was es braucht, um als Kommunalpolitiker nicht nur bestehen, sondern auch etwas verändern zu können. Geladen zu der Veranstaltung hat das den Freien Wählern nahe stehende Bildungswerk für Kommunalpolitik Bayern.

„Es ist wichtig, dass Sie ein informierter Mandatsträger sind und nicht nur Ja oder Nein sagen“, erklärt Raab. Deshalb stehen Themen wie Haftung, Rechte und Pflichten von Gemeinderäten und die Haushaltsplanung auf der Tagesordnung. Dass dies wichtige Themen sind, wird bei den ersten Fragen aus der Runde deutlich. Kann ich mich denn gegen falsche Entscheidungen versichern, möchte jemand wissen. „Sie haften natürlich für Ihre Entscheidungen“, sagt Raab. Versicherungsschutz müsse man im Zweifel auch einklagen. Deshalb sei es umso wichtiger, Dinge nicht nur abzunicken.

Doch so detailreich die Themen im Kommunalen auch sein könnten, sei es wichtig, sich davon nicht abschrecken zu lassen. „Sie können nicht alles wissen“, sagt Raab und verweist auf seine langjährige Erfahrung als Stadtrat einer Kommune in Schwaben. Er gibt den angehenden Kommunalpolitikern auch praktische Tipps. „Schaffen Sie sich in der Verwaltung Freunde.“ Es habe keinen Wert, gegen sie zu arbeiten.

Der Umfang der Anforderungen an Gemeinderäte überraschte einige Teilnehmer. Doch das sei normal, sagt Raab, der seit vier Jahren Seminare zu Kommunalpolitik leitet. „Ich denke, ich muss mich in viele Dinge, die als Gemeinderat gefragt sind, noch einarbeiten“, sagt etwa der 25-jährige Michael Kraus. Er ist Logistikmeister und tritt in Hohenpeißenberg für den Gemeinderat an. Ihn zieht es aus Interesse an Bauvorhaben in seiner Gemeinde in die Politik. Neubauten würden vor Ort immer wieder kritisch diskutiert, hier möchte er sich für die Freien Wähler künftig selbst einbringen.

Nicht ganz so überwältigt von all den Informationen zeigt sich Christina Porzelt. Die 47-Jährige ist ebenfalls bei den Freien Wählern und sagt, sie besuche bereits seit rund zwei Jahren so gut wie jede Gemeinderatssitzung in Pähl am Ammersee. Nun wolle sie selbst mitbestimmen. „Es ist leicht, Kritik zu üben, aber es gehört mehr dazu, sich selbst zu engagieren“, sagt Porzelt. Sie stört es, dass es in Pähl so gut wie keine Mietwohnungen gebe, sondern fast nur Eigentum. Das wolle sie ändern.