Polizei Training für den tödlichen Ernstfall Bagger frei! Beim Polizeipräsidium Oberpfalz entsteht ein Trainingszentrum für den Umgang in lebensbedrohlichen Situationen.

Von Daniel Pfeifer

Regensburg.Den ersten Spatenstich hat die Baustelle schon hinter sich. Auf dem Gelände des Polizeipräsidiums der Oberpfalz an der Bajuwarenstraße entsteht ein neues, hochmodernes Trainingszentrum für Polizeibeamte. In dem 7,15 Millionen Euro teuren dreistöckigen Gebäude werden ab der geplanten Eröffnung 2020 Polizisten aus der gesamten südlichen Oberpfalz für Gefahreneinsätze fortgebildet.

Am Montagvormittag besuchte der bayerische Innenminister Joachim Hermann die Baustelle zum Spatenstich. Dem offiziellen Spatenstich zumindest, die Bagger rollen nämlich schon längst. „Es geht uns um den Schutz unserer eigenen Beamtinnen und Beamten,“ betonte Hermann in seiner Festrede, „es ist deshalb wichtig, dass wir so eine hochmoderne Anlage bald in Regensburg haben. In der Tat ist das gut angelegtes Geld.“

Sicherheitspolitik hält der CSU-Politiker für eines der wichtigsten aktuellen Themen und sieht nach eigenen Angaben auch die Mehrheit der Bürger hinter der in die Höhe schnellenden Ausweitung der Polizeikapazitäten. Mit Blick auf die Landtagswahlen nutzte er auch die Gelegenheit, den „rechten politischen Rand“ zu kritisieren, die die gute Arbeit der Polizei schlechtredeten und niedrige Kriminalitätsraten „als Fake News abzutun“.

Ersatz für Bauruinen



Doch dass die Regensburger Polizeistelle ein neues Trainingszentrum gut gebrauchen kann, steht nicht wirklich zur Diskussion. „Wir waren bislang in Bauruinen, leerstehenden Gebäuden, Räumen ohne Heizung, Duschen, Toiletten,“ fasst Polizeipräsident Gerold Mahlmeister zusammen. Jetzt so ein Gebäude zu haben, das flexibel und gut ausgestattet ist, sei schon eine gewaltige Verbesserung von den vorherigen ständigen Improvisationen.

Und natürlich schlägt sich auch der CSU-Plan zur Aufstockung der Polizei nieder. „Der Platz reicht da nimmer, wenn jedes Jahr mehr Leute kommen,“ so der jetzige PE-Trainingskoordinator Christian Pertler. Nicht nur dass: Auch die Anforderungen werden stetig größer. Vor allem das „Konzept für Lebensbedrohliche Einsatzlagen“ schafft Platzbedarf für Übungsräume. Das Training ist natürlich ausgelegt auf Amokläufe, Terror, aber auch bei andere Gefahrensituationen.

Schießerei und Nahkampf



„Vom Familienstreit bis zum bewaffneten Täter wird das hier trainiert,“ erklärt Pertler weiter. Dazu ist das Erdgeschoss so gebaut, dass ein Streifenwagen hineinfahren kann. Eine Reihenhaus-Fassade und komplette Wohnungen können dort modulierbar eingerichtet werden. Alles ausgelegt für den Gebrauch von Farbschussmunition.

„Die erste Stunde gehört dem Einzeldienst,“ betont Pertler zur Wichtigkeit des harten Trainings, „sie müssen die Zeit überbrücken, bis Sondereinheiten eintreffen. Wir üben inzwischen taktische Einsatzmedizin: Konzepte, die hat damals das Militär gemacht. Denn in Gefahrenbereichen ist heute die Polizei allein. Auch bei der medizinischen Erstversorgung.“

Trotz vergleichsweise niedriger Kriminalitätsraten sehen die Polizeibeamten, die bei dem Spatenstich dabei waren, die Maßnahmen als durchaus wichtig an. Die Motivation der Beamten für die Fortbildung werde auf jeden Fall immer größer. „Offensichtlich sehen die Beamten draußen: Wir brauchen das,“ so Pertler.

Es wird in Gefahrensituationen auch mehr auf die Eigensicherung der Beamten geachtet. Heute trage man 35kg schwere Schutzausrüstung, wo früher Beamte ohne interveniert hätten, so Polizeipräsident Mahlmeister.

