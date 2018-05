Unfälle Traktor fährt in Regionalbahn Beim Zusammenstoß eines Traktors mit einem Zug sind in Schwaben zwei Menschen verletzt worden. Die Unfallursache ist unklar.

Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Foto: Lukas Schulze/Archiv

Ichenhausen.Bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Schwaben sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Ein Traktorfahrer war bei Ichenhausen in eine Regionalbahn gefahren, die zwischen Günzburg und Mindelheim unterwegs war. Dabei war der Fahrer seitlich in den Zug gefahren, der bereits den Bahnübergang passierte.

Warum der Mann mit der Zugmaschine nicht anhielt, war zunächst völlig unklar. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. In der Bahn waren zehn Fahrgäste, ein Passagier erlitt leichte Blessuren. Die Bahnstrecke musste nach Angaben der Polizei mehrere Stunden gesperrt werden.

