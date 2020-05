Anzeige

Verkehr Traktor in Vollbrand: Großaufgebot der Feuerwehr Der Traktor eines 71-Jährigen ist bei Schondra (Landkreis Bad Kissingen) vollständig ausgebrannt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Schondra.Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war Landwirt am Freitag auf einer Kreisstraße unterwegs, als sein Traktor in Flammen aufging. Er lenkte sein Fahrzeug noch auf einen Acker, bevor es komplett ausbrannte. Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte den Brand. Laut Angaben der Polizei war vermutlich ein technischer Defekt der Auslöser für das Feuer. Der Schaden wird auf 21 000 Euro geschätzt.