Anzeige

Demonstration Traktoren blockieren Edeka-Zentrallager Verärgerte Landwirte starteten in der Nacht zum Freitag eine Aktion, um gegen zu niedrige Lebensmittelpreise zu protestieren.

Merken

Mail an die Redaktion Das Logo vom Einzelhändler Edeka. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Straubing.Mit 60 Traktoren haben verärgerte Landwirte in der Nacht zum Freitag das Edeka-Zentrallager in Straubing zeitweise blockiert. Die rund 100 Bauern hatten sich am Donnerstagabend versammelt, um gegen zu niedrige Lebensmittelpreise zu protestieren, wie die Polizei mitteilte. Dabei hätten sie auch die Zufahrt zu dem Lager kurzzeitig versperrt.

Ein von der Blockade betroffener Lkw-Fahrer sorgte für einen Schreckmoment, als er kurz in Richtung der Demonstranten fuhr, „um eine Durchfahrt zu erzwingen“, wie es hieß. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei von der Aktion aber keine Gefahr für die Teilnehmer ausgegangen. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Insgesamt sei die Aktion friedlich verlaufen, die Zufahrt sei nach kurzer Zeit wieder frei gewesen.