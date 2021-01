Anzeige

Unfälle Tram entgleist nach Kollision mit Auto: Vier Verletzte Ein Auto hat in München eine mit Passagieren besetzte Straßenbahn gerammt und zum Entgleisen gebracht.

Mail an die Redaktion Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa

München.Nach ersten Erkenntnissen haben sich vier Menschen am Montag leicht verletzt, wie die Berufsfeuerwehr München mitteilte. Der Wagen sei am Nachmittag im Stadtteil Maxvorstadt mit der Tram zusammengestoßen. Die Kreuzung, an welcher der Unfall passierte, musste zunächst gesperrt werden. Die Ursache der Kollision war zunächst unklar.