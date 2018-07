Serie Trampl vom Glosschermviertl Zum Ende des Monats gibt es wieder Wissenswertes rund um den Dialekt. Ein Sprachwissenschaftler klärt auf.

Von Ludwig Zehetner

Kamel oder Dromedar, auf jeden Fall ein Trampeltier – aber kein Trampel. Foto: Arne Dedert/dpa

Glasscherbenviertel

Zum Ausdruck „Glasscherbenviertel“ bietet auch das Internet eine Diskussion; es ist aber nicht viel Neues dabei. Nach allgemeinem Verständnis ist es eine abwertende Bezeichnung für ein übel beleumundetes verwahrlostes Wohnviertel, wo viele Taglöhner und Erwerbslose wohnen und wo die Kriminalitätsrate relativ hoch ist. „Glasscherben“ bezieht sich wohl auf die Scherben von Bier- und Schnapsflaschen, die auf den Gehwegen herumliegen, viel eher jedoch darauf, dass es dort viele zerbrochene Fensterscheiben gibt, die mangels Geld oder Interesse nicht repariert werden. Gewisse Münchner Stadt¬viertel, die heute Snob-Appeal besitzen (Haidhausen, Au, Giesing), waren ehedem „Glasscherbenviertel“. In keinem Wörterbuch – außer bei Rings¬eis und in meinem eigenen – findet sich ein entsprechender Eintrag. Franz Ringseis schreibt: „Glasscherbenviertel: unterentwickeltes Stadtviertel mit etlichen Bruchbuden“. Mit anderen Worten: ein Armutsviertel oder, wie man so schön sagt, ein sozialer Brennpunkt, eine Wohngegend mit vielen sozial benachteiligten und finanziell schwachen Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen und denen das ordentliche Aussehen ihrer Behausung weniger wichtig ist als das schiere Überleben. In Österreich kennt man das Wort nicht.

Zu einer Anfrage von Regina Kofler



Er ist ein Denker



Das Abschreiben von seinem Nachbarn bei Prüfungen sei ganz leicht, gesteht der Bub, weil der links neben ihm Sitzende „ein Denker“ ist. Damit ist nicht etwa gemeint, dass der Banknachbar besonders viel und tiefsinnig denkt, sondern dass es sich um einen Linkshänder handelt, der mit der „denkn Hent“ schreibt und dem man von rechts her natürlich leicht ins Geschriebene hineinschauen kann. Das Wort „denk, tenk, tengg“ gehört zu den sogenannten Kennwörtern des Bairischen, ein nur hier erhalten gebliebenes Relikt aus dem Germanischen, für das es Belege gibt aus dem Langobardischen und dem Altnordischen, wo „thekkr“ jedoch die Bedeutung „gut“ hatte. Im bairischen Dialekt steht „denk“ nicht nur für: link(s), sondern auch für: linkisch, ungeschickt. Als „Denkerwàtsch, Denkerwàschl“ wird jemand bezeichnet, dem nichts gelingt, weil er alles falsch anpackt, eben „denkisch“ ist.

Die Auskunft wünschte Gerhard Gamböck.

Baumann und Mitterknecht

Gesucht wird die Erklärung des Ausdrucks „Pammer“ für den Pferdeknecht. Die Schreibung ist der Versuch einer Verhochsprachlichung von mundartlich „Bàma“ (mit langem hellem à). Dies ist die verschliffene Aussprache von „Baumann“. So bezeichnete man den Oberknecht, den ersten Knecht, der die Stelle des Bauern vertritt. Albert Wimschneider schreibt in seinen Erinnerungen: „Sie hatten sechs Dienstboten auf dem Hof. Das waren zwei Mägde, der Baumann, der Mitterknecht, der Drittler und der Stallbub.“ Den Verwalter eines größeren Ökonomieanwesens nannte man ebenfalls „Báma“ oder „Baumeister (Baumoasta)“. Der Wortstamm „bau-“ bezieht sich nicht auf das Planen und Errichten von Bauwerken, sondern auf das Bebauen der Felder, den Anbau von Feldfrüchten.

Eine Frage von Alexander Metz

Pfenning und Zwoaring

Obwohl D-Mark und Pfennige abgelöst worden sind von Euro und Cent, hört man nach wie vor, etwas sei „koan Bfening“ wert, also „keinen Pfenning“ – mit dem Wortausgang „-ing“, nicht „-ig“. Man sagt auch, etwas koste nur „ein paar Pfenning“ oder man habe nur mehr „lauter Pfenning“ im Geldbeutel, das heißt: nur Kupfermünzen. Ein zwar leicht angerostetes, aber voll funktionstüchtiges Fahrrad wird angepriesen als „pfenningguad“. Die Form „Pfenning“ ist die ältere und an sich die korrektere. Das beweisen Münzbezeichnungen in anderen europäischen Ländern. Die frühere österreichische Währungseinheit war „Schilling“, und auf den Britischen Inseln gab es „shilling“; 20 shilling ergaben den Wert von einem Pfund Sterling. Früher gab es dort eine Viertel-Penny-Münze, und die hieß „farthing“ (altenglisch „feorthing“, Viertel + ing). Volkstümlich bezeichnete man bei uns die 2-Pfennig-Münze als „Zwoaring“ (das ist: Zweier + ing), und heute ist damit die 2-Cent-Münze gemeint.

Anregung von Heribert Haber

A gscherter Bauerndrampl

Das Wort „Trampel“ ist auch schriftdeutsch, es steht im Duden, und zwar mit Angabe des alternativen grammatischen Geschlechts: „der / das Trampel“. Im Bairischen wird es „Drampl“ ausgesprochen, südlich der Donau „Drampe“ (mit vokalisierter Endung).

Bei „Trampel“ handelt es sich wohl um eine Kürzung von „Trampeltier“ (zweihöckeriges Kamel). Zoologisch unter¬scheidet man heute davon das „Dromedar“ (mit nur einem Höcker). Vielleicht ist „Trampeltier“ eine laut¬liche Eindeutschung von „Dromedar“. Die über¬tragene Bedeutung von „Trampel“ im Sinne von „plumper, ungeschickter, derber Mensch“ läuft wohl über „trampeln“ (mit schweren Schritten gehen).

Eine Frage von Wolfgang Alkofer, Niedertraubling



Wo aus, ihr Geibärn?

In einem Interview hat Stefan Dettl (Gründer von LaBrassBanda) verraten, dass ihm Bayrisch-Creme widersteht, sie „is eam z’gei“, also zu üppig, zu fett, den Magen schwer belastend. Bei „gei“ handelt es sich um nichts anderes als um das sehr geläufige Adjektiv „geil“, belegt seit dem 8. Jahrhundert. Es bedeutet einerseits: lüstern, sexuell erregt, andererseits aber auch: üppig. Die erste Bedeutung verdeutlichen Wörter wie „aufgeilen, Geilheit“ sowie die bairischen Ausdrücke „Geilstier“ (Zuchtstier) und „Geilbär (Gàlbär, Gaibär)“ für: unverschnittenes männliches Schwein, Zucht-Eber. Unternehmenslustige, kraftstrotzende Burschen werden spottweise als „Geilbären, Geibärn“ bezeichnet. Wenn sie sich auf den Weg machen, fragt man sie: „Wo aus denn, ees Geibärn?“ Bei Pflanzen steht „geil“ für: allzu üppig wuchernd. Von Nutzpflanzen entfernt der Gärtner die „Geiltriebe“ (lange, dünne Schösslinge).

Zu fetten, überreichlich gedüngten Ackerboden bezeichnet man ebenfalls als „geil“. Damit kommen wir der Verwendung im Zusammenhang mit Bayrisch-Creme recht nahe. – Selbstverständlich findet sich das Wort in Schmellers Wörterbuch (Band I, Spalte 890 f.), und zwar unter „gail“, wo als Zweitbedeutung „fett“ genannt wird. Als Beispielsätze führt Schmeller an: „Das Fleisch is ma z’gáli. Dö Speis is ma z’gahlich.“ – Im Gegensatz zu diesen eher negativen Konnotationen gewann „geil“ in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Jugendsprache den Rang eines Hochwert¬adjektivs – statt „großartig, toll“ oder (älter) „bärig, pfundig“ oder (jünger) „cool“.

Die Frage stellte Annemarie Kaindl.

