Anzeige

Kriminalität Transporter mit sechs Pferden gestoppt: Anzeige Sechs eingepferchte Pferde auf einem Transporter hat die Bundespolizei bei einer Grenzkontrolle in Niederbayern entdeckt.

Merken

Mail an die Redaktion Zwei Polizeibeamte stehen zwischen Einsatzfahrzeugen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ruhstorf an der Rott.In der Nähe von Ruhstorf an der Rott (Landkreis Passau) kontrollierten die Beamten den Tiertransporter, der von Rumänien in die Niederlande unterwegs war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie befreiten am Sonntag die sechs Pferde, die auf einer engen Ladefläche untergebracht waren, und verständigten einen Tierarzt. Eines der Pferde sei verletzt gewesen, hieß es.

Der 38 Jahre alte Fahrer des Transporters hatte nach Polizeiangaben einen gefälschten Führerschein. Er wurde deshalb wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Urkundenfälschung angezeigt. Die Pferde wurden in ein Tierheim gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210621-99-80280/2