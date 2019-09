Unfälle Transporter prallt auf stehenden Sattelschlepper: Fahrer tot Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 ist der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Felix Hörhager/Archivbild

Augsburg.Der 40-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug am Mittwochvormittag zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Augsburg-Ost auf einen stehenden Sattelschlepper, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw stand am Stauende auf der rechten der drei Fahrspuren. Nach Angaben der Polizei fuhr der Transporter ungebremst in das Heck des Sattelaufliegers. Dabei wurde ein Teil des Fahrzeugs unter den Lkw gedrückt. Der aus Friedberg stammende Fahrer wurde eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Fahrbahn Richtung Stuttgart war bis in den frühen Nachmittag komplett gesperrt.