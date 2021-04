Anzeige

Abschied Trauer um CSU-Politiker Benno Zierer Der langjährige Regensburger CSU-Bundestagsabgeordnete Benno Zierer ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Von Fritz Winter

Regensburg.Der langjährige Bundestagsabgeordnete Benno Zierer aus Obertraubling (Landkreis Regensburg) ist tot. Der CSU-Politiker verstarb am Dienstag im Alter von 87 Jahren, teilte seine Partei am Mittwoch mit. Regensburg trauert um ein politisches Schwergewicht, dem die europäische Idee am Herzen lag.

###### ### ### ###### #############

######### ### ###### ### ###### #############, ### #### ###### ### ########, ####### ###### ### ########### „##### #########“ ###. ### ##### #### ####### ## ##, ### ## #### ## ### ##################### ########### ### ########### ####### #####. ########### ###### ## ##### ### #####, ## ### ### ########### #### ####### ## ######. ##### #### ## ##- ### ####### ######### ## #### ####### ##########, #### ### ### ############ ### ############### ############# ###### – ### ## ##### ###### ###########. ##########, #### ###### ###########, ##### ### ### ###########, ### ############## ### ########### ### ### #### ## #‘###### – ### ######## ###### ### ########### #############. ### ####### #####, ### ########## ##### ############# ## #####-######-##### ######### ## ######, ######## #### #####. ### ##### ### ################ ##### ### ### #### ### ###### #####. ######### ### ## #### ### ######### ################## ##### ########## ### #### ########### ###.

######### ##### ######

###### ##### #### ## ####### ### ###### ####### ### ### #### ###### ### ####### ################ ### ############ ### ### ##### ##########. #### #### ## ## ### ##### ##### ###, ### ### #### ### #### ########## ## ### ######### ### ### #### ### #### ########, ##### ## #### ###### ## ### ######### ####### #####. ###### ### ## #### ## #########, #### ### ### ########## ########### ####### ############# (##### ##########) ### #. ########## ############# ## ######### ######### ######## #####. #### ##### ## ### ########### ### ### ##### #######. ## ### ####### ###### ### ## ### ################ ####### ##### ## ###### ########. ## ##### #### #############. #### ### ## ####### ###### #### ########## ########### ####, ###### ##### ###### ####### #### ##### #####.