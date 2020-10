Anzeige

Nachruf Trauer um Gründer des Bergbaumuseums Dr. Helmut Wolf ist in Regensburg verstorben. In Theuern schuf er ein grenzüberschreitendes, kulturelles Zentrum.

Dr. Helmut Wolf schuf in Theuern eine Plattform für Geschichte und Kunst.

Regensburg.Dr. Helmut Wolf, der frühere Leiter des Bergbaumuseums in Theuern, ist tot. Das überregionale Schwerpunktmuseum wurde 1978 im Hammerherrenschloss in Theuern eröffnet. Wolf war Gründungsdirektor und leitete es als Beamter der Kulturabteilung des Bezirks Oberpfalz, abgeordnet an den Landkreis Amberg-Sulzbach. An der Universität Regensburg war er als Dozent tätig.

Helmut Wolf wurde am 21. Juni 1937 in Troppau (Mährisch-Schlesien, Tschechoslowakei) geboren, sein Vater war Ingenieur und einer der ersten Radiopioniere in der Tschechoslowakei. 1946 wurde die Familie aus ihrer Heimat vertrieben und kam nach Metten bei Deggendorf. Dort lernte Helmut seine spätere Frau Karin kennen, die selbst als Kind mit ihrer Familie aus Schlesien geflüchtet war.

Mineralogie und Geschichte

Nach dem Abitur, das er 1957 in Deggendorf machte, könnte Wolf nach Aussage seines Sohnes Peter seine Begeisterung für Natur, Berge und Bergsteigen mit dem Studium der Geologie in München verbinden. Das Studium schloss er als Diplom-Geologe ab, die Promotion folgte 1966. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Staatlichen Forschungsinstitut für angewandte Mineralogie in Regensburg lernte Helmut Wolf viele Lagerstätten und Bergbaubetriebe in der Oberpfalz kennen – die Verbindung von Mineralogie und Geschichte des Bergbaus in Ostbayern sollte ihn sein Leben lang nicht mehr loslassen. 1971 setzte er den ersten Geologischen Lehrpfad Bayerns in Tännesberg (Lkr. Neustadt/Waldnaab) um.

In Theuern schuf Wolf ein kulturelles Zentrum. In einer Vielzahl von Veranstaltungen verbanden sich Wissenschaft und Technikgeschichte mit bildender Kunst und Musik – „innovativ und selten auf ausgetretenen Pfaden“, sagt Wolfs Sohn Peter Wolf schuf in Theuern eine Plattform für unterschiedliche Menschen und Strömungen: Ingenieure von Bergbaubetrieben, Studioglaskünstler, Maler, Musiker und Technikhistoriker.

Auszeichnungen Tschechien: Besonders freute er sich über Ehrungen in Tschechien wie die Agricola-Medaille, die er 2010 in Prag erhielt.

Gleichgesinnte in Tschechien

Als 1989 der Eiserne Vorhang fiel, suchte Dr. Helmut Wolf sofort den Kontakt zu Kollegen und Gleichgesinnten in Tschechien. Laut seinem Sohn Peter Wolf machte er damit die verschüttete Liebe zu Land und Leuten – und Musik – in Böhmen und Mähren fruchtbar und knüpfte zahlreiche freundschaftliche Bande zu verschiedenen Bergbaumuseen, Bergakademien und Montanbetrieben in der tschechischen Republik. Erfolgreiche deutsch-tschechische Ausstellungen oder die Bayerisch-böhmischen Kolloquien ließen das Museum in Theuern zu einem wichtigen grenzüberschreitenden „Player“ werden.

Mit dem Verein der Freunde und Förderer des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern, dessen Vorsitzender er bis 2019 war, ermöglichte er eine Vielfalt von Aktionen und Publikationen – von industriearchäologischen Ausgrabungen über Lehrpfade, Kartierungen, zahllose Sonderausstellungen, Seminare, die Ostbayerischen Kulturtage, Konzerte, Feste und Kulinarik – bis hin zum alljährlichen Weihnachtsmarkt im Schlossinnenhof. Auch nach seiner Pensionierung im Jahr 2003 blieb Wolf als Organisator von Symposien und Exkursionen, als Autor und Mitglied vieler Gremien aktiv.