Show Traumfabrik-Gründer ist zurück Rainer Pawelke leidet seit Jahren an Parkinson. Im Audimax punktet seine fulminante Gala mit einem „Klon-Effekt“.

Von Angelika Lukesch

Regensburg.„Klonen kann sich lohnen“ sang schon Max Raabe im Jahr 2005. Rainer Pawelke, Gründer der Traumfabrik, bedient sich der vielfältigen Möglichkeiten, die das Klonen mit sich bringen kann, auch im 40. Jahr des Bestehens der Traumfabrik.

40 Jahre Erfolg mit einer Show, die Träume Realität werden lässt, Poesie mit Körperkraft verbindet und die Augen seines Publikums mit schwarzem Theater zum Leuchten bringt, sind ein würdiger Anlass, um eindrucksvolle Traumfabrik-Inszenierungen zuerst durch Klonen zu vervielfachen und durch die Vervielfachung wieder zu etwas Einzigartigem zu machen.

Der Weltklasse-Artist, Manuel Mitasch, entwickelte mit seinem Team ein visuelles Konzept, um Jonglage in Form von Projektionen zu präsentieren. Teil dieses Konzeptes ist auch das Vervielfältigen einer Person auf der Leinwand. Rainer Pawelke hat diese Idee gemeinsam mit Manuel Mitasch speziell für die Traumfabrik in Szene gesetzt.

„Den Effekt kennt man aus den Supershows im Fernsehen: Ein Sänger wird von einer Kamera aufgenommen und auf einer oder mehreren Leinwänden live projiziert. Ursprünglich aus der Notwendigkeit geboren, eine einzelne Person in großen Konzerthallen für das Publikum besser sichtbar zu machen, wird der Effekt heute in den Shows oft auch als dekoratives Element eingesetzt.

Im Vordergrund stehen schnell wechselnde Bilder, Farbeffekte und pompöse Lichteffekte“, erklärt Pawelke. Er erkannte in dieser Vorgehensweise großes kreatives Potenzial und machte sich diesen Vervielfältigungseffekt zunutze. „Wir setzen ihn aber wie immer auf ganz andere, theatralische Weise ein“, sagt Pawelke. „Es ist Jonglieren in perfekter Synchronität; kein Wunder, denn der Jongleur ist „geklont“. Auch weitere neue Traumfabriknummern wurden von ihm inszeniert, denn Rainer Pawelke, der schwer an Parkinson erkrankt war, ist wieder da, arbeitet wieder aktiv bei seinen Kunst- und Kulturprojekten mit und hat der Krankheit offenbar ein Schnippchen geschlagen.

Daten, fakten, Zahlen Aufführungen: Die Traumfabrik-Gala findet im Audimax der Universität Regensburg statt: Samstag, 28. Dezember um 16 und um 20 Uhr; am Sonntag, 29. Dezember um 16 und um 20 Uhr; am Montag, 30. Dezember um 16 und um 20 Uhr; am Dienstag, 31. Dezember um 15 und um 19 Uhr (mit einer Flasche Piccolo und weiteren Überraschungen); am Mittwoch, 1. Januar um 15 und 19 Uhr

Preise: Zwischen 22,80 Euro und 49,90 Euro, junge Zuschauer bis 20 Jahre zum halben Preis, Kinder bis 5 Jahre auf dem Schoß umsonst.

Weitere Stationen: Landshut, Ingolstadt, Freiburg, Rosenheim, Augsburg, Fürth, Würzburg.

„Spätestens bei der Kulturpreisübergabe 2015 war es für die Öffentlichkeit unübersehbar, dass ich schwer erkrankt war. Oberbürgermeister Joachim Wolbergs hat damals zu mir gesagt: „Danke, dass du nicht aufgehört hast zu träumen“, erinnert sich Pawelke. Er selbst hatte es im Vorfeld schon öffentlich gemacht, dass er von einem gewissen „Herrn Parkinson“ begleitet werde, der ihn in seiner Arbeit als Künstler und Produzent immer mehr eingeschränkt habe.

Rainer Pawelke ist nicht der einzige Prominente, der an Parkinson leidet, auch Frank Elstner, Ottfried Fischer, Fredel Fesl und Michael Fox sind davon betroffen. Nachdem diese Krankheit Rainer Pawelke immer mehr einschränkte, entschied er sich für eine Operation, bei der eine tiefe Hirnstimulation durchgeführt wird. Pawelke erzählt: „Der Eingriff fand in der Uniklinik in Würzburg statt, die als eine der renommiertesten Fachkliniken in Deutschland gilt.

Chirurgin Professor Dr. Cordula Matthies leitete die OP und Professor Dr. med. Jens Volkmann, Leiter der Neurologischen Universitätsklinik, betreute mich davor und danach.“ Das Ergebnis dieses Eingriffs ist beeindruckend. Auch wenn die Krankheit dadurch nicht geheilt ist, ist Pawelke wieder so agil wie früher, so, als gäbe es keinen „Herrn Parkinson“ mehr.