Gewinnspiel Traumhafter Urlaub im Kaiserwinkl zu gewinnen

Mail an die Redaktion Ganz neu zu entdecken gibt es die Schmugglerschlucht mit türkisfarbenem Wasser, bizarren Felswänden und wildromantischen Wäldern. Fotos: TVB Kaiserwinkl

Nach dem Sporteln ins kühle Nass – das geht an den klaren Badeseen der Region.

Über 180 Kilometer Wanderwege stehen Sportlern und Genusswanderern zur Verfügung.

Der Kaiserwinkl in Tirol ist eine der schönsten Outdoor-Regionen der Alpen. Neben glasklaren Seen und atemberaubenden Panoramen, gibt es auch viele hochwertige Unterkünfte, in denen man die freie Zeit genießen kann.

Wahrhaft kaiserlich zeigt sich die eindrucksvolle Tiroler Landschaft aus Bergen und Seen - ein Mekka für Aktivurlauber, Seeliebhaber, Radfahrer, Wanderer sowie Wellness-Fans und Genießer.

Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension in einem Vier-Sterne-Hotel im Kaiserwinkl. Rufen Sie uns bis Sonntag, 4. September, unter der Nummer ✆ 0137/822703013 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Kaiserwinkl sowie Ihre Telefonnummer, Ihren Namen und Ihre Adresse (bitte schwierige Wörter buchstabieren!) auf unser Tonband.

Zwischen den vier Kaiserwinkl- Orten Kössen, Walchsee, Schwendt und Rettenschöss laden über 200 Kilometer markierte Wanderwege sowie 180 Kilometer Radwege und 125 Kilometer Mountainbike-Routen dazu ein, die alpine Landschaft zwischen dem Kaisergebirge im Süden und den Chiemgauer Alpen im Norden zu erkunden. Wem Biken und Wandern nicht genug ist, der kann sein „Multi-Sport-Erlebnis“ mit Tennis oder Wassersportarten ergänzen. Der Walchsee bietet hervorragende Trinkwasserqualität mit Temperaturen zwischen 20 bis 24 Grad - ideale Bedingungen für Wasserski, Surfen, die Trend-Sportart Stand-Up-Paddling (SUP) bis hin zum Angeln.

