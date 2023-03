2. Bundesliga Treffer: Greuther Fürth spielt 1:1 gegen Eintracht Frankfurt

Die SpVgg Greuther hat Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ein Remis abgerungen. Der fränkische Fußball-Zweitligist und der Bundesligist trennten sich in einem Testspiel am Donnerstag 1:1. Das einzige Tor für die Hessen erzielte Lucas Alario (50. Minute). Für den Ausgleich der Spielvereinigung sorgte ausgerechnet Ragnar Ache (54.), der von den Frankfurtern an Fürth ausgeliehen ist.

dpa