Begegnungsfest „Treffpunkt“-Festival bringt Bierzeltstimmung nach Pilsen

Wem die Wartezeit auf das Oktoberfest zu lange dauert, kommt vielleicht im westböhmischen Pilsen (Plzen) auf seine Kosten: Am Donnerstag startet dort von 17.00 Uhr an das dreitägige bayerisch-tschechische Begegnungsfest „Treffpunkt“. In klassischer Bierzeltatmosphäre kann man es sich im Kulturareal Depo2015 mit einem Hopfengetränk und kulinarischen Delikatessen wie einer Schweinshaxe gemütlich machen.

dpa