Landwirtschaft Treibhausgasemittent Milchkuh: Forscher messen Methanausstoß

Bayerische Wissenschaftler wollen dem Treibhausgasausstoß im Kuhstall auf den Grund gehen: Mit dem Projekt „Methacow“ will die Landesanstalt für Landwirtschaft die Methanemissionen von Milchvieh messen und herausfinden, ob sich diese durch die Fütterung beeinflussen lassen. „Den Einstieg in die Methanmessung sehen wir als Beitrag zum aktiven Klimaschutz“, erklärte Behördenchef Stephan Sedlmayer am Donnerstag in Freising.

