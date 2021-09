Anzeige

Verkehr Trekker überrollt 90-Jährigen Bei einer Holzlieferung mit dem Traktor ist ein 90-Jähriger im Landkreis Straubing-Bogen schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Die Aufschrift „Rettungsdienst“ ist auf einem Einsatzwagen zu lesen. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Steinach.Der Trekker war in Steinach auf einer abschüssigen Straße ins Rollen geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der rüstige Fahrer stand außen am Fahrzeug und fiel auf die Straße. Das Gefährt rollte mit einem Rad über seine Beine.

Der Traktor fuhr den Angaben nach weiter gegen einen Zaun und eine Straßenlaterne, ehe er zum Stillstand kam. Der 90-Jährige wurde schwer verletzt per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210924-99-343797/2