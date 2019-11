Kriminalität Tresor mit Gefahrstoff gestohlen Einbrecher haben in einer Apotheke in Untersiemau bei Coburg eine gefährliche Beute gemacht.

Mail an die Redaktion Blaulichter leuchten an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Untersiemau.In dem in der Nacht zum Freitag gestohlenen Tresor sei nicht nur Bargeld, sondern auch „ein Fläschchen mit einem Gefahrstoff“, warnte das Polizeipräsidium Oberfranken am Dienstag. Um eine Gesundheitsgefahr auszuschließen, sollte der Safe weder geöffnet noch bewegt werden. Um was es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit.