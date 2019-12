Feier Treue MZ-Mitarbeiter geehrt Das Mittelbayerische Medienhaus hat langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet. Herausgeber Peter Esser blickte auf alte Zeiten.

Von Christine Strasser

Mail an die Redaktion Die Verleger Thomas Esser (r.) und Peter Esser (2. v. r.) mit den Jubilaren, die für 40 und 45 Jahre im Verlag ausgezeichnet wurden (v.r.): Siegfried Pflamminger, Gertraud Tschuschner, Sieglinde Trummer, Helga Friedrich und Karl Keil. Links im Bild ist Betriebsratsvorsitzende Susanne Wiedamann. Foto: Tino Lex

Regensburg.Das Jahr klingt aus, auch wenn die Temperaturen derzeit eher frühlingshaft als weihnachtlich anmuten. Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Peter und Thomas Esser, Verleger der Mittelbayerischen, haben am Dienstag bei der alljährlichen Mitarbeiter-Ehrung die Gelegenheit genutzt und einen Blick zurückgeworfen. „Es verändert sich alles“, sagte Peter Esser mit Blick auf den Wandel von einem Zeitungs- in ein Medienhaus. Was aber immer gleich bleibe: Wunderbare Mitarbeiter sind für die Mittelbayerische tätig. Auch wenn sich die Berufsbilder natürlich ändern.

Esser zeigte sich froh, dass im Haus trotzdem bis heute nicht nur Schlipsträger tätig sind, sondern dass man es in der Zeitungsproduktion auch noch mit Farbe, Papier und schwerer Technik zu tun habe. Bei der Mitarbeiter-Ehrung kommen diese „verschiedenen Welten“ eines Verlagshauses zusammen. 33 verdiente Mitarbeiter haben Peter Esser und Thomas Esser am Dienstag in den Madonnensaal im Schloss St. Emmeram eingeladen. Einige der Geehrten haben dem Unternehmen bereits 45 Jahre die Treue gehalten. 1974 traten Sieglinde Trummer und Siegfried Pflamminger ins Unternehmen ein. In diesem Jahr habe sein Vater den Geschäftsführer des Tages-Anzeigers abgelöst und Bundeskanzler Willy Brandt besuchte die MZ, wie Peter Esser schilderte.

Letzte Bleizeile gegossen

Vier Kollegen, die für die 40-jährige Zugehörigkeit mit einer Goldmünze ausgezeichnet wurden, erlebten mit, als am 26. Oktober 1979 letztmals eine Bleizeile in der Mittelbayerischen gegossen wurde. Das war eine gewaltige technische Umstellung.

Auch für zehnjährige, 25-jährige und 35-jährige Verlagszugehörigkeit wurden Mitarbeiter geehrt und Peter Esser garnierte jeden Jahrgang mit persönlichen Eindrücken, den Entwicklungen im Verlag und den Geschehnissen in aller Welt. Im Jahr 1984 wurde es dann sehr persönlich, denn in jenem Jahr kamen Peter und Thomas Esser als Direktionsassistenten selbst in den Verlag. Spannende Zeiten standen ihnen bevor. Dass sie immer noch so gut und gerne zusammenarbeiten, erklärte Peter Esser einerseits damit, dass sie so verschieden seien, und andererseits mit der großen „Bruderliebe“, die zwischen ihnen bestehe.

Die Geehrten 10 Jahre: Kathrin Bayer, Louisa Knobloch, Cornelia Lautner (Redaktion), Sabine Schlamminger (Aboverkauf), Özlem Dobulga (Projektmanagement digital), Martina Fischer, Oliver Schäfer, Thomas Sperl (Anzeigen), Franziska Zeitler (Umbruch), Gerhard Groos (Abholfahrer), Nicole Selendt (Redaktion), Mario Lindner (Logistik)

25 Jahre: Renate Geigl (Kundenservice), Christina Gerster (Assistenz Verlagsleitung), Sylvia Hösl (Nationales Geschäft), Angelika Huber (Beilagenmanagement), Simone Jakobs (Geschäftsstelle Schwandorf), Joachim Köhler, Martin Reisinger (Anzeigen), Stefan Dobrovodsky (Druck), Petra Beer-Dausch (Redaktion), Shana Ziegler-Göpel (Medienfabrik)

35 Jahre: Peter und Thomas Esser (Verleger), Bernhard Frankl (Planung), Manfred Vogl (Personalabrechnung), Thomas Piehler (Druck), Marianne Sperb (Redaktion), Karl Zunder (Versand/Kommissionierung)

40 Jahre: Karl Keil (Gebietsleiter Cham), Gertraud Tschuschner (Kundenservice), Helga Friedrich (Geschäftsstelle Kelheim), Johann Karl (Gebietsleiter Schwandorf)

45 Jahre: Sieglinde Trummer (Empfang), Siegfried Pflamminger (Umbruch)

Zehn Millionen Arbeitsstunden



Betriebsratsvorsitzende Susanne Wiedamann dankte den Kollegen, die ihre Arbeitskraft und ihre Ideen eingebracht und damit zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben. Die MZ-Mitarbeiter hätten Veränderungen mitgetragen und sich darauf eingestellt. In einer Branche, die sich im rasanten Wandel befindet, sei das eine Herausforderung.

Ein Besuch des fürstlichen Christkinds und die Musik des Regensburger Singer und Songwriters Michael Lex gaben der Feier mit einem gemeinsamen Mittagessen einen festlichen Rahmen. Verleger Peter Esser war eine Botschaft an die treuen Mitarbeiter – insgesamt haben sie bestimmt zehn Millionen Arbeitsstunden beisammen – noch besonders wichtig: „Heute haben Sie alle frei. Machen Sie einen Bummel über den Christkindlmarkt und genießen Sie die Zeit.“