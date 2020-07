Anzeige

Polizei Trickdieb erbeutete in Geschäft 250 Euro Beim Geldwechseln trickste der Unbekannte die Kassiererin in einem Supermarkt aus. Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei Kemnath fahndet nach einem Trickdieb. Foto: Fröhlich

Kemnath.Erfolgreich war ein Trickdieb am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in einer Supermarktfiliale in Kemnath. Wie die Polizei mitteilte, bat der bislang unbekannte Täter die 22-jährige Kassiererin, einen größeren Geldbetrag kleiner Scheine in größere Scheine umzuwechseln. Während dieses Wechselvorganges gelang es dem Täter, einen Teil des Geldes wieder an sich zu nehmen und unerkannt das Geschäft zu verlassen. Der Kassiererin fiel der Diebstahl zwar schnell auf, der Täter war aber bereits in unbekannte Richtung verschwunden. Ein Kassensturz erbrachte einen Fehlbetrag von 250 Euro.

Täter ist rund 50 Jahre alt

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 50 Jahre, kräftig bzw. untersetzt, ca. 170 bis 175 Zentimeter groß, kurze schwarze Haare mit leichten Locken, dunkle Augen und 3-Tage-Bart. Er trug keine Brille. Der Täter trug eine Jeans (möglicherweise Latzhose) und ein schwarzes Oberteil. Es dürfte sich um Arbeitskleidung handeln.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Kemnath hat Ermittlungen wegen eines Diebstahlsdelikts aufgenommen und bittet Zeugen, die den Täter oder die Tat beobachten konnten, sich mit der Polizeiinspektion in Kemnath unter der Telefonnummer (0 96 42) 9 20 30 in Verbindung zu setzen. Weiterhin ist von Interesse, ob der Täter in anderen Geschäften in ähnlicher Weise aufgefallen ist.