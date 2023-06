Flugzeugbau Triebwerksbauer MTU startet weiteren Prüfstand in China

Der Triebwerkshersteller MTU hat in der südchinesischen Millionenstadt Zhuhai einen zweiten Prüfstand in Betrieb genommen. Er ist Bestandteil des neuen Werks der MTU Maintenance in Jinwan. Damit könne MTU die Anforderungen vor allem der asiatischen Kunden erfüllen, sagte MTU-Vorstand Michael Schreyögg am Freitag. Das Unternehmen habe vor wenigen Tagen die Zulassung für die Instandhaltung von Triebwerken des Typs PW1100G-JM erhalten. Der Dax-Konzern verantwortet die Endmontage eines Drittels der Serien PW1100G-JM für den Airbus A320neo an seinem Standort in München.

dpa