Basketball Bundesliga Trinchieri nach Bayern-Aus: „Schiedsrichter wie die Polizei“

Trainer Andrea Trinchieri hat sich mit einer letzten verbalen Attacke aus dem Amt des Cheftrainers beim FC Bayern München verabschiedet. Er sei sauer, dass ein Schiedsrichter ihm in der Verlängerung beim 102:104 gegen ratiopharm Ulm ein technisches Foul gegeben habe, sagte der Italiener am späten Freitagabend in Neu-Ulm.

dpa