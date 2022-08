BBV Trockenheit: Verband fordert Soforthilfe für Landwirte

Der fehlende Regen macht den Landwirten zu schaffen. „Vor allem in Nordbayern sehen wir in diesem Jahr extreme Trockenschäden“, sagte Hermann Greif, Vizepräsident des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), auf Anfrage. „Besonders prekär ist die Situation bei den tierhaltenden Betrieben. Die aktuell hohen Kosten für Futtermittel bringen viele von ihnen an ihre finanziellen Grenzen.“

dpa