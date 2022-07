Fußball Trotz Bayern-Interesse: De Ligt bei Medizincheck gefeiert

Der vom FC Bayern umworbene Abwehrspieler Matthijs de Ligt ist beim Medizincheck seines Vereins Juventus Turin von den Fans begeistert empfangen und zum Verbleib in Italien aufgefordert worden. Der 22 Jahre alte Niederländer gab den Tifosi am Sonntag bereitwillig Autogramme und ließ sich fotografieren. „Bleib bei uns!“, riefen ihm einige zu. Der Fußball-Nationalspieler will Berichten zufolge die Serie A verlassen, neben Bayern ist auch der FC Chelsea interessiert.

dpa