Jahreshauptversammlung Trotz Corona: FC Bayern erzielt Millionen-Gewinn

Der Bundesliga-Krösus FC Bayern München hat trotz erneuter finanzieller Einbußen im Zuge der Corona-Pandemie in der zurückliegenden Meistersaison einen Millionengewinn erzielt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister vermeldete am Samstagabend bei seiner Jahreshauptversammlung in München für den Gesamtkonzern einen Umsatz von 665,7 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021/22. Der Überschuss nach Steuern betrug laut Finanzbericht 12,7 Millionen Euro.

dpa