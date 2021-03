Anzeige

Fussball Trotz guter Leistung: Neuer Rückschlag für Waldhof Mannheim Die Negativserie des SV Waldhof Mannheim in der 3.

Ingolstadt.Fußball-Liga hält an. Bei Aufstiegsaspirant FC Ingolstadt verloren die Mannheimer am Samstag trotz einer guten Leistung mit 0:1 (0:1). Es war bereits das siebte sieglose Spiel in Folge für das Team von Trainer Patrick Glöckner, das nicht weit vor den Abstiegsplätzen liegt. Den entscheidenden Treffer erzielte Caniggia Elva in der 41. Minute. Das Tor war umstritten, weil die TV-Bilder nicht auflösen konnten, ob der Ball die Torlinie komplett überschritten hatte.

Die Mannheimer waren vor allem in der zweiten Halbzeit drückend überlegen, schnürten den Aufstiegsanwärter teilweise am eigenen Strafraum ein, schafften den verdienten Ausgleich aber nicht. Ein Treffer von Arianit Ferati zählte nicht, weil Marcel Costly im Abseits stand und die Flugbahn des Balles kreuzte (52.).



© dpa-infocom, dpa:210320-99-902057/2