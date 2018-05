Natur Trotz Regen: Blütenstaub bleibt Obwohl es in den kommenden Tagen regnen soll, ist ein Ende der gelben Pollenplage nicht in Sicht. „Haselnuss, Erle und Birke haben zwar nun ausgetrieben, und auch Esche und Eiche waren schon dran“, sagte Annette Menzel, Professorin für das Fachgebiet Ökoklimatologie an der Technischen Universität München, Landnutzung und Umwelt, am Mittwoch. „Doch was jetzt kommt, ist die Gräserblüte“. Deren Pollen unterscheiden sich laut Menzel optisch nicht vom derzeit präsenten gelben Staub.

Merken

Mail an die Redaktion Pollen liegen auf einem Autodach. Foto: Sebastian Gollnow

München.Hinzu kommen Birke und Fichte, die ein Mastjahr haben, also verstärkt austreiben. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber: „So einen Schub wie in diesem Frühjahr, in dem nahezu alle Pflanzen gleichzeitig austreiben, bekommen wir dieses Jahr nicht mehr“, sagte Menzel.

Erste Schauer in Bayern werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag erwartet. „Von Westen kommend wird es an einigen Orten regnen, allerdings nur punktuell“, sagte DWD-Experte Christian Ehmann. Das Wochenende soll zum großen Teil trocken bleiben, spätestens ab Montag soll es dann aber verbreitet im Freistaat regnen, vor allem in Richtung der Alpen.