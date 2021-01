Anzeige

Pandemie Trotz Tücken: Run auf Online-Impfportal Ungeklärt ist auch die Frage, wie hochbetagte Bettlägerige an eine Impfung kommen, wenn sie zuhause und nicht im Heim leben.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Der Weg zum Impfen hält auch für Hochbetagte Hürden bereit. Foto: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Regensburg.378 000 Bürger in Bayern haben sich binnen zwei Tagen über das neue Online-Portal für eine Corona-Impfung registriert. Das Gesundheitsministerium nannte den Zwischenstand jetzt auf Nachfrage - und bezog gleichzeitig Stellung zu Kritikpunkten am Impfverfahren. Ungeklärt ist etwa, wie hochbetagte Bettlägerige, die zuhause betreut werden und für einen Besuch des Impfzentrums zu schwach sind, an eine Impfung kommen können.

