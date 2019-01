Zugverkehr Trotz Warnstreiks: Fast alle Züge fahren Die Gewerkschaft EVG hat für Montag bis neun Uhr zu Streiks in der Region aufgerufen. Doch die meisten Pendlerzüge fahren.

Von Antonia Küpferling und Marion Koller

Mail an die Redaktion Montagmorgen am Bahnhof Undorf: Ein Agiliszug fährt ein. Vom Streik ist wie auch in Regensburg fast nichts zu spüren, weil die Agilis viele Mitarbeiter aus der Verwaltung für den Zugdienst mobilisiert hat. Foto: Stöcker-Gietl

Regensburg.Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat am Sonntagnachmittag darüber informiert, dass sie die Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen hat – und zwar für Montagmorgen bis 9 Uhr. Am Montagmorgen melden aber die MZ-Reporter vor Ort am Regensburger Hauptbahnhof, dass fast alle Pendlerzüge fahren. Harald Hammer von der Gewerkschaft EVG sagte dazu: „Wir bestreiken die Agilis, aber die machen alles möglich, dass die Züge doch noch fahren.“ Angestellte aus dem Innendienst seien etwa in den Fahrdienst beordert worden.

Nur neun ausgefallene Züge im Agilis-Netz

Gewerkschafter sagten unseren Reportern gegen 7 Uhr, bisher habe es eine Verspätung und einen Ausfall gegeben. Die Agilis habe alle Mitarbeiter aus der Verwaltung mobilisiert, die einen Lokführerschein haben.

Gegen 7.30 teilte Agilis-Sprecherin Katharina Ziegler mit,bisher seien zwei Züge ausgefallen, die von Regensburg aus weiterfahren sollten. Einer um 6.01 Uhr und einer um 7.13 nach Ingolstadt. Im gesamten Netz der Agilis belaufe sich die Zahl der ausgefallenen Züge auf neun.

Pläne der Gewerkschaft durchkreuzt

Bestreikt werden sollten laut EVG in beide Richtungen die Verbindungen Regensburg-Ulm, Regensburg-Plattling und Bayreuth-Weiden-Hof. Gerade rund um Regensburg sei mit Einschränkungen zu rechnen,hatte Harald Hammer, EVG-Geschäftsstellenleiter in Regensburg, der MZ am Sonntag gesagt. Der Fokus des Warnstreiks sollte auf den Städten Regensburg, Bayreuth, Ingolstadt und Donauwörth liegen. Doch das Ganze läuft am Montagmorgen völlig anders.

Tarifverhandlungen abgebrochen

Die Gewerkschaft nennt schleppende Tarifverhandlungen als Streik-Grund. „Die angebotenen 2,5 Prozent mehr Geld sind aus unserer Sicht völlig unangemessen“, meinte Hammer. Nach der letzten Runde im November seien die Verhandlungen von beiden Seiten abgebrochen worden. So sagt es die EVG. Agilis-Sprecherin Katharina Ziegler dagegen erklärte am Abend: „Agilis ist überrascht und verwundert, da die Tarifverhandlungen arbeitgeberseitig mit der Gewerkschaft nicht abgebrochen wurden.“

Die EVG sagt: „Wir wollen zurück an den Verhandlungstisch, aber der Arbeitgeber muss uns entgegenkommen.“ Dieses Entgegenkommen wolle man mit Warnstreiks erreichen. „Wir müssen der Agilis deutlich machen, dass es uns ernst mit der Durchsetzung unserer Forderungen ist.“ Die Gewerkschaft fordert mehr Geld für die 320 Agilis-Beschäftigten, die sie vertritt. Das Ziel sei eine Angleichung an den Branchentarif. Zudem will die EVG, dass Agilis-Mitarbeiter schon 2019 das EVG-Wahlmodell nutzen können, „bei dem jeder Mitarbeiter wählen kann, ob er 2,6 Prozent mehr Geld, sechs Tage mehr Urlaub oder einer Stunde weniger Arbeit pro Woche will“. Die Agilis wolle das Modell laut EVG erst 2020 einführen.

