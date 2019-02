Notfälle Tschechin lebte jahrelang mit Leiche ihrer Mutter in Wohnung In Tschechien hat eine Frau rund drei Jahre lang neben ihrer toten Mutter gelebt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiautos. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Chodov.Deren Leichnam habe sich bereits in einem mumifizierten Zustand befunden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Darauf aufmerksam wurden die Behörden erst, als nun auch die Tochter mit 61 Jahren starb. Nach ersten Untersuchungen konnte eine Gewalteinwirkung in beiden Fällen ausgeschlossen werden.

Tschechische Medien spekulierten, dass die Tochter jahrelang die Rente der zum Todeszeitpunkt über 90 Jahre alten Mutter weiterkassiert haben könnte. Die Ermittlungen dauern der Polizeisprecherin zufolge an.

Die Leichen wurden in einer Plattenbauwohnung im westböhmischen Chodov (Chodau) gefunden. Die Stadt mit rund 14 000 Einwohnern liegt rund 30 Kilometer östlich von Bad Brambach in Sachsen und 60 Kilometer östlich von Hof in Bayern.