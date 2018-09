Kriminalität

Tschechische Polizei kämpft mit aggressiven Autoschiebern

Die Polizei in Tschechien hat es immer öfter mit aggressiven Autoschiebern zu tun. Wie die Prager Zeitung „MF Dnes“ am Montag berichtete, versuchten diese, in Deutschland oder Österreich gestohlene Autos so schnell wie möglich über Tschechien nach Polen, Weißrussland und in die Ukraine zu bringen.