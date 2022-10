Energie Tschechisches Atomkraftwerk Temelin plant Sirenenprobe

Das tschechische Atomkraftwerk Temelin hält an diesem Mittwoch eine Sirenenprobe ab. Von 12.00 Uhr mittags an ertönt mit Unterbrechungen vier Mal ein 140 Sekunden langer Dauerton, wie der teilstaatliche Betreiberkonzern CEZ am Dienstag mitteilte. Das Atomkraftwerk liegt rund 60 Kilometer von den Grenzen zu Bayern und Oberösterreich entfernt.

dpa