3. Liga TSV 1860 München erkämpft sich Punkt gegen Elversberg

Der TSV 1860 München hat sich in der 3. Fußball-Liga einen Punkt gegen Spitzenreiter SV Elversberg erkämpft. Die „Löwen“ trennten sich am Dienstagabend zu Hause 1:1 (1:1) vom Aufstiegsfavoriten. Vor rund 15.000 Zuschauern brachte Nico Antonitsch die Gäste nach einem Eckball verdient in Führung (17. Minute). Ebenfalls nach einem Eckball sorgte Joseph Boyamba für den Ausgleich (35.).

dpa