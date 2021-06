Anzeige

Mail an die Redaktion Münchens Quirin Moll spielt den Ball. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

München.Der Fußball-Drittligist verlängerte den auslaufenden Vertrag des Abwehrspielers, ohne am Montag die Länge des neuen Kontrakts zu verraten. Der 30-Jährige geht im Herbst in seine vierte Saison bei den „Löwen“. Moll hatte in der abgelaufenen Spielzeit in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld überzeugt, bis er sich im Januar schwer am Knie verletzte und kein Spiel mehr bestritt.

Geschäftsführer Günther Gorenzel lobte die Fähigkeit Molls, für eine „wichtige Balance“ zwischen Defensive und Offensive zu sorgen. Der Spieler selbst sagte, er fühle sich „extrem wohl“ bei 1860.

