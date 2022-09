3. Liga TSV 1860 München will in Dortmund „liefern“

Der TSV 1860 München will nach dem überraschenden Aus im Toto-Pokal in der 3. Fußball-Liga wieder auf Erfolgskurs zurück. „Wir müssen in Dortmund wieder liefern. Das ist das alles Entscheidende, das müssen wir hinbekommen. Die Liga ist unser Kerngeschäft!“, sagte Trainer Michael Köllner vor dem Auswärtsspiel des Tabellenzweiten bei Borussia Dortmund II am Samstag (14.00 Uhr). Die Münchner waren in dieser Woche überraschend im Viertelfinale des Totopokals in Illertissen ausgeschieden.

dpa