Bundesliga Tuchel kritisiert: Zu wenig Energie, zu wenig Tempo Das enttäuschende Remis im Titelkampf der Fußball-Bundesliga ist für Bayern-Trainer Thomas Tuchel „erstmal schwer zu verdauen“ gewesen. Vier Tage nach dem 0:3 in der Champions League bei Manchester City habe sein Team gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag „mit sehr viel weniger Energie“, mit „sehr viel weniger Tempo, mit weniger Überzeugung“ gespielt, sagte Tuchel nach dem 1:1 gegen die Kraichgauer bei Sky. „Mit extrem viel Verunsicherung und einfachen Fehlern.“

München.Nur weil Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 3:3 kassiert hatte, behielten die Münchner in der Tabelle ihren Zwei-Punkte-Vorsprung vor dem BVB. „Wir haben genug eigene Baustellen, haben genug zu klären. Es interessiert mich nicht, was auf anderen Plätzen passiert“, sagte Tuchel. „Wir müssen bei uns schauen, selbstkritisch sein.“ Es lohne sich nicht, sich über andere Ergebnisse zu freuen.

Benjamin Pavard (17. Minute) hatten die Bayern in Führung gebracht. Andrej Kramaric (71.) erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoß den Ausgleich.