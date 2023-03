Trainer Tuchel vor Wiedersehen mit Watzke: Wogen geglättet Der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel blickt dem brisanten Wiedersehen mit seinem Ex-Club Borussia Dortmund und insbesondere auch BVB-Chef Hans-Joachim Watzke beim Topspiel der Fußball-Bundesliga ohne Vorbehalte entgegen. „Das Verhältnis hat geruht. Und wie so oft: Mit viel Ruhe glätten sich die Wogen. Das ist mittlerweile ausgeräumt“, sagte Tuchel am Freitag zu seinem Verhältnis mit Watzke (63).

Mail an die Redaktion Der neue Bayern Trainer Thomas Tuchel leitet erstmals das Training. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa

München.Tuchel war von 2015 bis 2017 Trainer in Dortmund. Nach dem DFB-Pokalsieg 2017 erfolgte wegen verschiedenen Unstimmigkeiten die Trennung. Das sei sechs Jahre her, sagte Tuchel vor dem Topspiel der Bayern gegen Spitzenreiter Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in München. „Das ist lang genug vorbei, um für mich einen Haken daranzumachen. Die Stimmung ist eher sehr versöhnlich, so nehme ich es wahr. Und damit bin ich auch sehr fein“, sagte der 49 Jahre alte Tuchel.