Bundesliga Tuchel zum brisanten Start gegen Dortmund: „Ein Riesenspiel“

Thomas Tuchel ist sich seiner besonderen Startsituation beim FC Bayern München bewusst. Erster Gegner ist am kommenden Samstag im Topspiel der Fußball-Bundesliga sein Ex-Club Borussia Dortmund, der als Tabellenführer in die Allianz Arena kommt. „Es ist ein Riesenspiel, das ansteht, in der Konstellation nun noch größer für uns. Es ist das Spiel im deutschen Fußball, es hat eine neue Brisanz bekommen durch unseren Rückstand und den Lauf des BVB“, sagte Tuchel (49) am Samstag bei seiner Vorstellung als Nachfolger des bisherigen Trainers Julian Nagelsmann.

dpa