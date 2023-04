1. Fußball-Bundesliga Tuchels Rückkehr: FC Bayern im Meisterkampf gefordert

Nach dem Ausscheiden aus der Champions League richtet sich beim FC Bayern München der sportliche Fokus auf die letzte Titelchance in der Fußball-Bundesliga. Mit zwei Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund gehen die Münchner in die finalen sechs Spieltage. Am Samstag (15.30 Uhr) gastieren die Bayern beim FSV Mainz 05, dem Ex-Club von Trainer Thomas Tuchel. Der 49-Jährige weiß, was seine Mannschaft an seiner früheren Wirkungsstätte erwartet. Immerhin sind die Mainzer seit neun Partien ungeschlagen.

dpa