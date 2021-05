Freizeit Tüftler: Würzburger Dom aus rund 2,5 Millionen Lego-Steinen

Ein wahres Kunstwerk aus geschätzten 2,5 Millionen Lego-Steinen hat ein 72-Jähriger in Kitzingen geschaffen: Ein halbes Jahr und rund zehn Stunden am Tag hatte er am Nachbau des Würzburger St.