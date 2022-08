Bundespolizei Tumult am Nürnberger Hauptbahnhof: Polizistin verletzt

Bei einem Tumult während eines Einsatzes am Nürnberger Hauptbahnhof ist laut Bundespolizei eine Beamtin verletzt worden. Die Frau sei am frühen Sonntagmorgen von einem Mann angegriffen worden, als sie ihn ansprach, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Ihr sei ins Gesicht geschlagen worden.

dpa