Bundesliga Turbulente Tage: Bayern will „gutes Ergebnis im Titelrennen“ Nach einer getrübten Woche will der FC Bayern sich wieder Grund zur Freude verschaffen. Ein Sieg gegen Hoffenheim ist fürs Titelrennen wichtig. Eine schwierige Aufgabe wartet auf den FC Augsburg.

dpa

Mail an die Redaktion Münchens Trainer Thomas Tuchel steht vor dem Spiel im Stadion. Foto: Tom Weller/Tom Weller/dpa/Archivbild

München.Der FC Bayern München will mit einem Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim den Ärger um den Kabinenzoff zwischen Sadio Mané und Leroy Sané hinter sich lassen. Nach dem Aus im DFB-Pokal und der 0:3 Hinspiel-Pleite in der Champions League gegen Manchester City sollen heute (15.30 Uhr) drei Punkte in der Fußball-Bundesliga im Titelkampf weiterhelfen.

„Nach dem Ergebnis und den Nebengeräuschen ist es extrem wichtig“, sagte Trainer Thomas Tuchel. „Ich erwarte von mir und von jedem im Staff, dass wir die Mannschaft zu 100 Prozent top vorbereiten. Das erwarten wir auch von der Mannschaft. Das ist die Grundlage, dass wir ein Ergebnis bekommen. Wir benötigen auch ein gutes Ergebnis im Titelrennen.“

Nach dem Remis in Wolfsburg möchte der FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) die nächsten Auswärtszähler bei Pokalsieger RB Leipzig einfahren. „Es ist wichtig, gerade in dieser Phase, die Souveränität zu behalten und an die eigene Stärke zu glauben“, sagte Trainer Enrico Maaßen. Im Hinspiel trennten sich die Schwaben nach einer 3:0-Führung nur 3:3 von den Sachsen. „Es geht nur übers Kollektiv, das war der Schlüssel im Hinspiel und das wird auch im Rückspiel so sein“, sagte Maaßen.