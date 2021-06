Anzeige

Fernsehen TVA weitet Programmangebot aus Der Regensburger Lokalsender kooperiert mit OTV in Amberg. Ab 1. Juli sind neue Formate angekündigt.

Mail an die Redaktion Renate Pollinger ist Geschäftsführerin von TVA. Foto: TVA

Regensburg.Der lokale Fernsehsender TVA Ostbayern produziert zusammen mit dem Amberger TV-Sender OTV ab 1. Juli das gemeinsame Satellitenprogramm „OTVA“. Einer Pressemitteilung zufolge sind neben den bereits bekannten Programmen neue Formate mit Nachrichten, Berichten und Reportagen aus dem gesamten Kommunikationsraum Oberpfalz und Kelheim geplant.

„Oberpfalz plus“ heißen die Gemeinschaftsprogramme. „So bekommen alle Landkreise ihre eigenen Sendungen und neue Unterhaltungsformate finden ihren Platz“, teilt TVA Ostbayern mit.

Drei Säulen Digitalisierung – Qualität – Lokalität

Geschäftsführerin Renate Pollinger: „Wir rüsten uns für die Zukunft und setzen auf drei Säulen: Digitalisierung – Qualität – Lokalität. Das bedeutet für unsere Zuschauer, TVA kann man sehen, wo immer man will, ob über die neuen Verbreitungswege IPTV oder klassisch im linearen Fernsehen, unser Programm wird vielfältiger und wir bieten noch mehr Lokalität.“

Für alle Satellitennutzer bedeute die Änderung: Manuell oder mit Suchlauf OTVA (HD) einstellen. Auf dem neuen Platz sei schon jetzt das Programm von TVA und OTV zu sehen. Für alle Zuschauer, die über Kabel und Magenta TVA empfangen, ändert sich der Pressemitteilung zufolge nichts, sie empfangen die Gemeinschaftsprogramme am gewohnten Sendeplatz.

Wer einen Smart-TV (HbbTV) besitzt und diesen auch am Internet angeschlossen hat, kann über den sogenannten Red Button – den roten Knopf für Zusatzangebote auf der Fernbedienung – auch auf die Mediathek mit allen Sendungen der letzten Monate zugreifen. Die neue TVA-Smart-TV App und die mobile App stehen laut dem Sender neu zum Download bereit. Optisch neu gestaltet wurde auch die TVA-Homepage, auf der unter www.tvaktuell.com/empfang auch Infos zum Empfang abgerufen werden können. Fragen zu den Einstellen am Fernsehgerät beantwortet TVA telefonisch unter (08 00) 3 30 41 22 oder per E-Mail an service@tvaktuell.com.

Eingesparte Kosten für Inhalte

Hintergrund der Kooperation der beiden lokalen Fernsehsender ist der Pressemitteilung zufolge die Entscheidung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), dass ab 1. Juli die 14 Lokal-TV-Programme im Freistaat nicht mehr über zwei, sondern über einen Satellitentransponder laufen werden. Die dadurch eingesparten Kosten würden TVA zufolge in die Qualität der Inhalte investiert. Deshalb stärke die Reorganisation der Satellitenverbreitung das lokale Fernsehen im Freistaat, heißt es.